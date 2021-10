Le occasioni disponibili da Trony vi lasceranno a tutti gli effetti a bocca aperta, il volantino nasconde proposte da non perdere che promettono un risparmio superiore alle più rosee aspettative, garantendo al cliente la più alta varietà di promozioni disponibili.

Spendere poco con Trony è decisamente più semplice del normale, per riuscire a godere delle offerte che andremo a discutere, è bene ricordare che sarà necessario recarsi personalmente in negozio, senza affidarsi al sito ufficiale. Tuti i prodotti sono distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi, e prevedono comunque la versione no brand, nel caso si tratti di telefonia mobile.

Trony: queste offerte sono da capogiro

Il meccanismo che regola il volantino Trony è il solito Sconto IVA, già visto ed apprezzato in passato, che punta fortissimo sull’applicare una riduzione fissa ad ogni acquisto effettuato, senza porre limitazioni in termini di categorie merceologiche coinvolte, o scorte effettivamente disponibili.

Gli utenti si ritrovano a potersi recare in un qualsiasi negozio, aggiungere al carrello praticamente ciò che più desiderano, ed in cambio ottenere una riduzione del 18,03% del valore finale dello scontrino. Da notare che lo sconto indicato verrà applicato immediatamente, non è previsto un rimborso o un buono da utilizzare in un momento successivo alla data di acquisto.

Lo scorporo dell’IVA non prevede una riduzione del 22%, semplicemente perché l’incidenza dell’imposta sul prezzo finale è in percentuale inferiore rispetto al valore della stessa. Per i dettagli cliccate qui.