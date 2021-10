Un’occasione da non perdere per i clienti di TIM è confermata anche in questo mese di Ottobre. Il provider italiano non si concentra soltanto sulle offerte legate alla tv streaming, ma guarda anche ai suoi tradizionali settori strategici come la telefonia fissa. A disposizione degli utenti per alcune tariffe vi è il bonus internet.

I clienti di TIM che scelgono di attivare il bonus internet avranno a loro disposizione 500 euro. L’agevolazione sarà disponibile per coloro che presentano un’attestazione ISEE con condizione economica uguale o inferiore al valore di 20mila euro.

TIM, bonus internet con 500 euro di sconto

ll gestore italiano per il suo bonus internet ha optato per una strada del tutto speculare a quella di WindTre e Vodafone. I clienti che andranno ad attivare un’offerta di TIM per la telefonia fissa potranno ricevere un duplice sconto. La prima parte dell’incentivo infatti garantisce una riduzione netta sul prezzo mensile della tariffa per la Fibra ottica, mentre la seconda parte porta ad un considerevole sconto per l’acquisto di un dispositivo mobile.

Per quanto concerne la promozione della telefonia fissa, i clienti di TIM si troveranno a pagare 19,90 euro ogni trenta giorni. Nel pacchetto a disposizione del pubblico ci sono chiamate senza limiti verso tutti più connessione internet con la tecnologia della Fibra ottica.

Il dispositivo mobile che TIM mette a disposizione di tutti i suoi abbonati è invece il Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi. Questo Device potrà essere acquistato a soli 29,99 euro invece di 329,99 euro. Previsto quindi una riduzione sul listino ufficiale pari a 300 euro.