Netflix è la piattaforma streaming per eccellenza, un vero e proprio colosso nel suo settore. La quantità e la qualità dei suoi contenuti lasciano di stucco gli utenti che non possono fare a meno che abbonarsi alla piattaforma.

Netflix: svelato il numero di abbonati in Italia

La particolarità di questo colosso è che non ha quasi mai fatto trapelare informazioni riguardo gli abbonamenti registrati, quindi di conseguenza, i propri guadagni.

Per la prima volta in assoluto però, sappiamo con certezza quanti abbonati Netflix ci sono in Italia. Tinni Andreotta, responsabile delle produzioni originali italiane, ha riferito che la piattaforma conta circa 4 milioni di abbonamenti nel nostro paese.