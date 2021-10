Le buone notizie continuano ad arrivare questa settimana per il lo show dai record senza precedenti di Netflix: Squid Game. La piattaforma di streaming martedì ha annunciato che lo show aveva infranto i record di visualizzazione totalizzando nel complesso 142 milioni di visualizzazioni.

Ai Gotham Awards, Squid Game è stato nominato in entrambe le categorie per le quali si è qualificato, Breakthrough Series – Long Format (oltre 40 minuti) e Outstanding Performance in a New Series per la star Lee Jung-jae.

Lee Jung-jae è stato uno dei due attori in una serie in lingua non inglese ad avere piu successo, insieme a Omar Sy di Lupin.

Oltre a Squid Game, altre serie sceneggiate che hanno ottenuto due nomination sono The White Lotus di HBO, Reservation Dogs di FX, Hacks di HBO Max, The Good Lord Bird di Showtime, The Underground Railroad di Prime Video e We Are Lady Parts di Peacock, tutte riconosciute come Breakthrough Series e per le loro star, rispettivamente Jennifer Coolidge, Devery Jacobs, Jean Smart, Ethan Hawke, Thuso Mbedu e Anjana Vasan.

Squid Game sta causando una serie di reazioni a catena in tutto il mondo

Lo youtuber mrbeast prevede di spendere 2 milioni in un “evento simile al gioco di Squid Game” con 456 giocatori selezionati casualmente. Un altro popolare YouTuber MoistCr1TiKaL ha tenuto una competizione in stile Squid Game per 10000 dollari.

Anche l’influencer Bryce Hall ha ospitato una competizione basata su Squid Game con 2000 dollari di montepremio sul suo canale. Mentre Korea Tourism Organization ospiterà un evento Squid Game il 26 ottobre. AMA Event Management ospiterà una serie chiamata Squiz Gamez nelle città dell’Australia.

Attualmente non e’ ancora uscita una data ufficiale di rilascio per la seconda stagione, ma potremmo aspettarci a breve qualche nuovo leak interessante.