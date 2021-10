Iliad continua ad essere leader nel mondo della telefonia mobile in Italia, anche grazie alle sue vantaggiose tariffe low cost. Nel mese di Ottobre, tutti gli interessati potranno scegliere come loro promozione di riferimento la Giga 120. Questa tariffa ha un solido pacchetto di consumi con chiamate illimitate e SMS verso tutti cui si aggiungono 120 Giga per navigare in internet.

Iliad, anche il 5G gratis per chi sceglie questa tariffa

A consolidare il vantaggio di questa tariffa è il prezzo mensile. Gli utenti dovranno pagare soltanto una quota mensile dal valore di 9,99 euro. In aggiunta al prezzo mensile, gli utenti dovranno aggiungere soltanto una quota una tantum dal valore di 10 euro per le spese di attivazione e ricezione della SIM.

Se la Giga 120 sta riscuotendo un grande successo di pubblico nel nostro paese, lo si deve anche ad un’altra novità targata Iliad. Il gestore francese mette infatti a disposizione dei suoi clienti anche la tecnologia 5G. Inoltre, per chi opta per la Giga 120 il servizio del 5G sarà completamente a costo zero.

La strategia commerciale di Iliad, pertanto, si distacca di gran lunga delle strategie di altri operati come TIM e Vodafone. I clienti degli altri gestore, per la navigazione di rete 5G, devono necessariamente attivare opzioni aggiuntive rispetto alla propria promozione di riferimento.

Il 5G di Iliad già in queste settimane è una realtà in almeno 20 città del nostro Paese. Nel corso dei mesi a venire la copertura sarà ulteriormente estese ed entro il 2022 gran parte del territorio sarà coperta dalle reti internet di nuova generazione.