Il volantino Carrefour è assolutamente invitante, infatti tutti gli utenti si ritrovano a poter approfittare di alcune delle migliori offerte della giornata, garantendosi l’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, o anche smartphone di ultima generazione.

Gli acquisti possono essere completati praticamente in ogni negozio in Italia, in modo da avere la più ampia possibilità di acquisto, senza doversi preoccupare, o limitare, presso determinati punti vendita sul territorio. I modelli legati alla telefonia mobile sono tutti forniti in versione no brand, ciò sta a significare che ogni aggiornamento viene rilasciato direttamente dal produttore, no dall’operatore telefonico di appartenenza.

Carrefour: quante occasioni nel volantino

Con Carrefour non si scherza assolutamente, i nuovi prezzi applicati dall’azienda puntano a garantire al consumatore un risparmio assolutamente degno di nota, a partire ad esempio dalla possibilità di mettere le mani su un top di gamma della scorsa generazione, l’Apple iPhone 12.

Il modello in questione viene proposto al consumatore ad un prezzo finale che si aggira attorno ai 749 euro, una cifra di tutto rispetto se confrontata con la qualità del prodotto, e la disponibilità della variante da 128GB di memoria interna.

Per comprendere appieno la qualità, scopriamone la scheda tecnica. Il dispositivo presenta un bellissimo pannello da 6,1 pollici di diagonale, un OLED con risoluzione FullHD+, affiancato dal processore A14 Bionic, il riconoscimento del viso 3D e lo sblocco con l’impronta digitale. Il comparto fotografico, invece, è composto da 2 sensori posteriori da 12 megapixel l’uno.