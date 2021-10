Il Bitcoin ha superato il franco svizzero, è la tredicesima valuta più grande al mondo per capitalizzazione di mercato.

La nota criptovaluta, diventata legale in El Salvador il mese scorso, ha superato la valuta svizzera con una notevole impennata dei prezzi negli ultimi giorni. Il prezzo ha raggiunto un nuovo massimo storico superiore a 66.000 dollari. Anche altre criptovalute, come Ethereum (ether), stanno stabilendo record impensabili fino a poco tempo fa. La seconda criptovaluta con più valore al mondo è ora tra le prime 25 valute riconosciute legalmente.

Quando si confronta la capitalizzazione di mercato del bitcoin con quella delle più grandi aziende al mondo, ritroviamo anche Facebook e Tesla. Il mercato globale delle criptovalute attualmente vale più di quanto valga Apple, che ha un valore di oltre 2,5 trilioni. Il prezzo del Bitcoin è aumentato di oltre il 50% dall’inizio di ottobre.

Il fondo ETF è stato lanciato per la Borsa di New York, introducendo la criptovaluta a una fascia completamente nuova di investitori e trader. “Questa crescita potrebbe suggerire un ulteriore consolidamento nei prossimi mesi con una serie di ulteriori ETF negli Stati Uniti che dovrebbero essere approvati nelle prossime settimane”.

“Mentre gli ETF possono essere prodotti finanziari complessi da sfruttare per gli investitori al dettaglio, non c’è dubbio che i lanci siano un segno significativo di come sia diventato mainstream. È chiaro che le criptovalute non siano più un mercato di nicchia, con un’ampia gamma di consumatori tra vendita al dettaglio, istituzioni e aziende.