Se stai impazzendo per Squid Game come il resto del mondo, potresti essere tentato di scaricare un’app basata sullo show. Ma attenzione perche’ alcuni hacker sono riusciti a nascondare un malware mascherato da app per sfondi del telefono a tema Squid Game scaricabile da Google Play, ma ci sono ancora altre centinaia di applicazioni infette.

L’app dannosa, che è stata scaricata almeno 5.000 volte prima che Google la eliminasse dal Play Store, è stata scoperta da un ricercatore di sicurezza Android utilizzando l’handle @ReBensk, ed è stata successivamente analizzata dal ricercatore di malware ESET Android Lukas Stefanko. Entrambi hanno determinato che si trattava di un noto marchio conosciuto come Joker. In questo caso, chiunque abbia scaricato lo sfondo potrebbe essere vittima di frodi pubblicitarie o essere iscritto a costosi servizi SMS a sua insaputa.

Ha detto che era difficile dire se Google stesse diventando più veloce nel rilevare app dannose che sfruttano hit virali come Squid Game, ma “avrebbe senso“, dato che gli autori di malware in passato hanno sfruttato la popolarità di giochi come Fortnite e Pokemon, oltre ai tracker Covid-19. In genere Google controlla un’app prima e dopo che è stata caricata su Play Store cercando attivita’ sospette, ma spesso gli autori di malware trovano il modo di aggirare le barriere di sicurezza.

Alcuni consigli preziosi

Tra le app non ufficiali, una chiamata “Squid Games—The Game” replicava il famoso gioco Red Light, Green Light presente nel primo episodio dello show. Nonostante il suo gameplay di base, ha raggiunto un milione di installazioni in soli dieci giorni. Stefanko ha detto che non era in alcun modo dannosa.

Ma ha aggiunto che la minaccia rimane e gli utenti dovrebbero adottare un approccio cauto se scaricano le app di Squid Game. “Starei attento quando scaricherei app non ufficiali. Tuttavia, se dovessi installarne qualcuna, consiglierei agli utenti di leggere le recensioni di altri che potrebbero suggerire di cosa tratta l’app”, ha aggiunto.