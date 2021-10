È ormai da diversi mesi che si parla dell’arrivo ufficiale per il mercato automobilistico della prima auto elettrica a marchio Xiaomi, ma ora sembra che abbiamo quasi una data ufficiale. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha confermato che la sua vettura arriverà ufficialmente durante l’anno 2024.

Xiaomi: la prima auto full electric sarà presentata ufficialmente tra due anni

Sembra dunque che il produttore cinese faccia sul serio e che abbia serie intenzioni di entrare appieno nel settore automobilistico ecosostenibile. Come già accennato, infatti, in queste ultime ore è stato confermato che la prima auto elettrica a marchio Xiaomi sarà presentata ufficialmente nel 2024, ovvero fra circa due anni da adesso.

A confermare tutto questo è stata la stessa azienda tramite alcuni post pubblicati sulle proprie pagine dei social network. Nello specifico, Xiaomi ha confermato che durante il 2024 inizierà la produzione di massa della sua vettura.

We definitely can't wait for this to happen 👏🏻👏🏻 https://t.co/BCEHqdjbUA — Xiaomi (@Xiaomi) October 19, 2021

Una notizia senz’altro ottima e che alimenta le attese e le aspettative di tutto il settore. Per il momento, però, non si sa con certezza se l’azienda si appoggerà a qualche costruttore esterno per la produzione della sua auto full electric o se deciderà invece di aprire una propria fabbrica specifica per questo scopo. Durante le scorse settimane, erano emersi alcuni rumors riguardo una possibile collaborazione con Great Wall, ma anche in questo caso non vi è ancora nulla di certo o di confermato.

Bisognerà inoltre attendere per avere qualche informazione tecnica in più, sia riguardo all’aspetto prettamente estetico sia per quanto riguarda l’autonomia e le prestazioni su strada.