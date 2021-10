La piattaforma di messaggistica numero uno al mondo continua ad essere WhatsApp. Nonostante le difficoltà degli ultimi tempi legati a policy non troppo chiare e blackout soventi, l’app continua a registrare quotidianamente numeri da capogiro. Grande merito va dato al lavoro degli sviluppatori, che stanno lanciando settimanalmente funzionalità utilissime.

Basti pensare al multi-device di cui tanto si discute, ma anche di interfaccia rivista e messaggi vocali sempre più vari. Proprio a tal proposito, uno dei compiti di chi lavora all’app è quello di semplificare la vita ai suoi utenti. È infatti in arrivo un pulsante scorciatoia che verrà sicuramente apprezzato da tutti gli amanti delle videochiamate di gruppo.

WhatsApp: la nuova funzione per le videochiamate

Con un nuovo aggiornamento appena rilasciato, su WhatsApp arriva il tasto per accedere in pochi istanti a videochiamate di gruppo. Si tratta di una scorciatoia molto interessante e a lungo richiesta, che semplificherà ancor di più la vita agli utenti. E nel caso la call fosse già iniziata, l’app mostrerà subito quale gruppo ne è impegnato con una nuova icona a forma di videocamera. Quest’ultima verrà posta di fianco alla foto profilo della chat stessa.

L’annuncio è arrivato direttamente su Twitter, con un video dimostrativo accolto con grande entusiasmo dagli utenti. Ancora non è chiaro se bisognerà scaricare una nuova versione dell’applicazione o se ci sarà un aggiornamento “nascosto” lato server. In ogni caso, il consiglio è quello di installare sempre l’ultima versione disponibile dell’app, accedendo alla sezione dedicata direttamente dall’App Store di Apple o dal Play Store di Google. Intanto, nelle prossime settimane dovrebbero arrivare ancor più novità per tutti gli utenti, che andranno ad interessare tanto l’interfaccia quanto le feature specifiche della piattaforma.