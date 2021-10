WhatsApp ha annunciato lunedì che sta espandendo la sua funzione di chiamate per le chat di gruppo. Le chiamate partecipabili, introdotte per la prima volta a luglio, consentono agli utenti di partecipare a una chiamata di gruppo in corso dopo che è iniziata. Con quest’ultima espansione, gli utenti possono ora chiamare un gruppo WhatsApp e partecipare alla chiamata direttamente da una finestra di chat di gruppo.

La società rileva inoltre che la notifica della chiamata ora visualizzerà il nome del gruppo anziché i nomi dei partecipanti. La chiamata in corso viene mostrata nell’elenco chat, in modo che gli utenti possano vedere quali gruppi hanno chiamate in tempo reale non appena aprono l’app.

WhatsApp lavora sodo per attirare nuovi utenti

“Stiamo semplificando la connessione spontanea con i tuoi gruppi. Unisciti alle chiamate in corso con i tuoi gruppi in qualsiasi momento, senza sforzo e direttamente dalla visualizzazione della chat con un clic’, ha affermato WhatsApp in una nota. ‘Con la crescente popolarità delle chiamate di gruppo, l’integrazione delle chiamate offre agli utenti di WhatsApp un nuovo modo spontaneo per connettersi con i loro gruppi di familiari e amici’.

Inoltre, WhatsApp afferma che le chiamate ora avranno una suoneria chiara e distinta, che le farà sentire ‘leggere come inviare e ricevere un messaggio’. La società di proprietà di Facebook ha implementato diverse nuove funzionalità negli ultimi mesi per trattenere e attirare nuovi utenti.

Più di recente, WhatsApp ha annunciato che sta iniziando a implementare una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di crittografare il backup della cronologia chat in iCloud o Google Drive. Sebbene l’azienda offra chat crittografate tra gli utenti sulla sua piattaforma, gli utenti non hanno avuto i mezzi per proteggere i backup di quelle chat archiviate nel cloud.