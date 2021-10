Torna lo Sconto IVA da Trony, tutti i prodotti risultano essere scontatissimi, senza porre limitazioni particolari nella scelta da parte dei consumatori, che si ritroveranno quindi a poter spaziare tra i modelli più desiderati e richiesti del periodo corrente.

Il volantino attuale di Trony è “nazionale”, ciò sta a significare che risulta essere attivo sull’intero territorio, senza vincoli particolari degni di nota. Il risparmio è possibile su ogni singolo prodotto, grazie alla garanzia legale della durata di 24 mesi, la presenza della versione no brand per la telefonia mobile, e la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, nel momento in cui la spesa dovesse superare i 199 euro.

Trony: il volantino che nessuno si aspettava

Lo Sconto IVA reso disponibile da Trony fino al 29 ottobre, ripercorre esattamente quanto già visto ed apprezzato in passato, gli utenti si ritrovano a poter godere di uno sconto fisso del 18,03%, su ogni acquisto effettuato, senza un valore minimo di spesa, o limiti in termini di categorie dei prodotti. La riduzione è da considerarsi applicata nell’immediato, ciò sta a significare che non corrisponde ad un buono postumo da utilizzare in un secondo momento.

Se pensavate di goderne una percentuale pari al 22%, dovete comunque sapere che l’IVA ha una incidenza inferiore, proprio perché viene applicata ad un listino più basso. Il prezzo mostrato sul cartellino è composto difatti da listino + IVA, di conseguenza scorporandola non si riceverà uno sconto pari al valore stesso dell’imposta, ma corrisponderà esattamente al 18,03%.

Per maggiori dettagli in merito, vi rimandiamo alle pagine del volantino raccolte qui.