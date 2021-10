TIM ha avviato una nuova campagna per promuovere la nuova offerta appena lanciata. Prende il nome di xTe Unlimited M ed ha delle condizioni veramente interessanti. Scopriamo nel dettagli offerta e costi della promozione.

TIM: ecco la nuova offerta xTe Unlimited M

La nuova offerta TIM può essere attivata dai clienti selezionati che hanno ricevuto l’SMS entro il 31 ottobre 2021. Le condizioni dell’offerta prevede minuti illimitati ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e Giga illimitati in 4G. Velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload.

Il costo dell’offerta è di 16,99€ al mese. Ricordiamo che le condizioni “tutto illimitato” ricadono nell’uso non conforme a buona fede in caso di superamento di 18000 minuti e 18000 SMS mensili, oppure di 600 GB di traffico dati al mese.