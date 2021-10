Le serie tv di Netflix sono sempre più popolari in Italia. Nel corso di questo mese di Ottobre, la piattaforma streaming ha lanciato una nuova produzione che si sta rivelando un vero e proprio fenomeno su scala globale, proprio in stile La casa di carta. La serie tv sudcoreana, Squid Game, ha riscosso consenso unanime sia da parte del pubblico che degli addetti ai lavori.

Squid Game e la seconda stagione: ecco quando arriva su Netflix

La serie tv asiatica è disponibile su Netflix dallo scorso 17 Settembre. La produzione originale, con la presenza di nove episodi, tutt’ora non è disponibile con il doppiaggio in italiano.

L’avvenuta conclusione della prima stagione ha portato ad un aumento dell’interesse da parte degli spettatori. Una delle domande più frequenti, anche suo social network di Netflix, è la presenza o meno di una seconda stagione.

In base alle attuali indiscrezioni non è dato sapere se Netflix ha confermato o meno la serie tv sudcoreana per i prossimi mesi. Il successo planetario della produzione dovrebbe lasciare ben pochi dubbi sull’uscita di nuovi episodi.

A chiarire maggiormente gli scenari, negli ultimi giorni è intervenuto anche il creatore di Squid Game, Hwang Dong-hyuk. Attraverso il portale IndieWire Dong-hyuk ha garantito di essere attualmente al lavoro per la scrittura di una seconda stagione. La scrittura della seconda stagione è propedeutica ad un possibile ok di Netflix e poi alla successiva partenza delle riprese. Ulteriore informazioni a riguardo dovrebbero arrivare già nelle prossime settimane, in vista del lancio di ulteriori episodi nel 2022.