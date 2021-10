I penny sono in circolazione dalla fine del 1700, mentre la prima versione Lincoln è stata coniata nel 1909.

La cosa più interessante è la leggenda attorno a questa moneta: e’ uno dei centesimi di Lincoln più famosi che esistano. Coniata a San Francisco, la moneta si distingue con “V.D.B.” sul retro della moneta: le iniziali del nome del designer.

Secondo il presidente del Professional Coin Grading Service Ron Gruth, sono stati emessi solo 484.000 centesimi con le iniziali VDB.

La parte anteriore della moneta presenta l’anno 1909 con una “S” sotto di essa sul lato destro di Lincoln. “Questo è il rarissimo centesimo del 1909 con iniziali VDB sul retro. È la moneta chiave nel set di centesimi Lincoln“, si legge nella descrizione nell’elenco. La moneta è classificata NGC AU58 BN.”

In totale, il centesimo ha collezionato 53 offerte prima di essere venduto per 1.500 dollari. Ciò significha che il centesimo ora vale quasi il 15.000.000% in più rispetto il suo valore originale.

Ma tieni presente che il valore della moneta potrebbe dipendere dal grado e dalle condizioni. Secondo Coin Book, il centesimo Lincoln vale 917 in condizioni medie e fino a 2.222 dollari in condizioni “Fior di conio (MS-63).”

Attualmente, ci sono molte offerte per una moneta 1909 S VDB Lincoln elencate su eBay con alcuni prezzi che superano i mille dollari.

Ecco alcune cose da sapere

Se scegli eBay, ricordati di impostare un prezzo minimo più alto o almeno uguale al valore nominale della moneta, altrimenti potresti perdere denaro.

Devi anche essere consapevole che anche se la tua moneta “vende” su eBay ad un prezzo elevato, non c’è alcuna garanzia che l’acquirente paghi. Secondo i termini e le condizioni di eBay, gli offerenti stipulano un “contratto legalmente vincolante per l’acquisto di un oggetto”.

Tuttavia, non c’è modo di far rispettare questa regola. Il massimo che eBay può fare è aggiungere una nota al proprio account per l’oggetto non pagato o rimuovere la possibilità di fare offerte.

Alcune altre monete rare che sono state vendute online includono una moneta bufalo con tre gambe per 1.400 dollari online insieme a 1 centesimo versione Flying Eagle venduto per 11.128 dollari.