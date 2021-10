Il popolarissimo show di Netflix: La Casa de Papel, noto anche come La Casa di Carta, sta per essere “omaggiato” da un remake sudcoreano, secondo un nuovo leak.

Il remake sudcoreano de La Casa de Papel vedrà anche il saccheggio della banca nazionale e della famiglia reale della penisola iberica.

Tuttavia, sta cercando di dare nuova vita allo show. Si ipotizza che la produzione sia stata respinta a causa del coronavirus, come anche altri spettacoli coreani.

Un altro personaggio che si unisce alla banda

È stato riferito che lo show e il portale di streaming di film Netflix stavano lavorando secondo le linee guida sulla sicurezza stabilite dal governo. Tuttavia, i nomi dei personaggi della serie non sono stati menzionati.

Nonostante questo, possiamo sicuramente confermare il cast storico che include il famoso attore di Squid Game Park Hae-soo che interpreta il ruolo di Berlino, mentre Yoo Ji-tae interpreterà il personaggio del Professore.

Jeon Jong-seo e Jang Yoon-ju interpreteranno rispettivamente Tokyo e Nairobi. Il ruolo di Denver è interpretato da Kim Ji-hun mentre Lee Won-jong dovrà interpretare il ruolo di Mosca.

Lee Hyun-woo ha ottenuto il ruolo di Rio mentre Kim Ji-hun e Lee Kyu-ho saranno visti rispettivamente come Helsinki e Oslo.

Va notato che gli spettacoli in lingua sudcoreana stanno guadagnando sempre piu’ importanza nella scena dello streaming online. Squid Game ha stabilito record in tutto il mondo, mentre Sweet Home è popolare in quasi tutti i continenti.

Ricordiamo infine che la parte 5 volume 2 de La Casa de Papel andrà in onda sul portale di streaming web dal 3 dicembre.

Per quanto riguarda il remake coreano invece, le voci dicono che dovrebbe essere rilasciato nel 2022 poiché è ancora in produzione.