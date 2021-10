Google ha rinnovato l’esperienza di Google Docs all’inizio di quest’anno con il lancio dello smart chip, una funzionalità progettata per collegare le informazioni di altre app Workspace al tuo file Docs, tra le altre funzionalità. Ora, quella funzione è diventata ancora più utile con una nuova espansione.

Google Documenti ha aggiunto un nuovo menu che ti consente di inserire qualsiasi cosa nel tuo documento, inclusi nomi, collegamenti a file, immagini, tabelle e altri tipi di contenuti multimediali senza uscire dalla scheda corrente. Puoi farlo digitando in un documento, che farà apparire un menu di file, persone e riunioni suggeriti.

Google Documenti importa nuove funzionalità per i suoi utenti

La nuova funzione è un modo comodo per cercare qualsiasi cosa tu voglia aggiungere al tuo documento, come i file in Drive. In questo caso, Docs genererà un link nel documento corrente che ti reindirizzerà al contenuto corrispondente.

Puoi anche utilizzare la funzione per taggare qualcuno e ti verrà chiesto se desideri condividere il documento con loro. Prima di questa modifica, dovresti passare a un’altra app per cercare elementi da aggiungere al documento. La nuova funzionalità consente di eseguire tale funzione su molti dei migliori laptop senza utilizzare il mouse.

Oltre al nuovo menu universale, Documenti ora ti consente di aggiungere un’interruzione di pagina prima dei paragrafi. Puoi utilizzare questa opzione per creare una nuova pagina con stili di paragrafo specifici come titoli, sottotitoli o intestazioni. L’aggiornamento più recente consente inoltre di importare ed esportare documenti Microsoft Word e altri documenti di terze parti applicata ai paragrafi mantenendo la loro formattazione.

Tutte queste nuove funzionalità sono disponibili per tutti gli utenti di Google Workspace, nonché per i clienti G Suite Basic e Business, anche se potrebbero essere necessarie alcune settimane prima che tutti possano vedere le modifiche.