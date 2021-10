La Food and Drug Administration ha autorizzato un richiamo aggiuntivo per i vaccini COVID-19 di Moderna e Johnson & Johnson.

La FDA ha affermato di aver autorizzato dosi di richiamo del vaccino Moderna COVID-19 per i pazienti di età pari o superiore a 65 anni e per i giovani ad alto rischio.

Per il vaccino J&J, la FDA ha autorizzato una dose di richiamo per chiunque abbia ricevuto il vaccino.

La decisione della FDA arriva dopo che un comitato consultivo che ha votato all’unanimità per raccomandare il vaccino di richiamo Moderna il 14 ottobre, affermando che i dati mostrano che il colpo di richiamo porta a una forte risposta immunitaria e a effetti collaterali simili alle prime due dosi.

“Rimaniamo impegnati a stare al passo con il virus e a seguire l’evoluzione dell’epidemiologia di SARS-CoV-2“, ha dichiarato il CEO di Moderna Stéphane Bancel in una dichiarazione dopo il voto del comitato. “Non vediamo l’ora di rendere disponibile il nostro contributo alle persone per proteggersi da questa emergenza sanitaria pubblica in corso”.

Il colpo di richiamo sarà la metà della forza dei primi due vaccini Moderna e dovrebbe essere somministrato almeno sei mesi dopo la seconda dose del vaccino.

Ecco i dati

Moderna sta ancora studiando la terza dose di richiamo e i dati che ha presentato alla FDA sono limitati.

I dati includono un piccolo campione di 149 volontari che hanno ricevuto il richiamo in uno studio di fase 2 e hanno misurato i loro livelli di anticorpi e confrontati i livelli dopo la seconda dose. La ricerca ha mostrato che i livelli di anticorpi della vaccinazione di richiamo hanno raggiunto lo stesso livello della seconda dose, ma non tutti i pazienti hanno visto un aumento degli anticorpi, uno dei criteri della FDA.

A differenza delle iniezioni a base di mRNA, che vengono somministrate in due dosi, il vaccino J&J è stato inizialmente autorizzato come iniezione a dose singola. Inoltre, a differenza dei colpi di mRNA, la FDA ha raccomandato che tutti i 15 milioni di persone negli Stati Uniti che hanno ricevuto una dose di J&J siano idonei per un richiamo, indipendentemente dall’età o dal rischio di malattia grave.