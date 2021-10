Molte persone sembrano essere entusiaste dell’idea del metaverso. Naturalmente, non ci stiamo riferendo a quello della Marvel, ma il metaverso in ambito tecnologico sarà il futuro secondo Mark Zuckerberg. Il capo di Facebook ha piani più grandi per Internet. Potrebbe iniziare cambiando il nome della società secondo una fonte. Il cambiamento potrebbe essere annunciato il 28 ottobre alla conferenza Connect, un evento tecnologico annuale di Facebook.

I dettagli sono scarsi, ma la mossa mostrerà l’obiettivo dell’azienda di andare oltre il semplice social network. Il rebrand potrebbe essere qualcosa di simile a quello che Google ha fatto con Alphabet. Google è rimasto un marchio principale sotto una società madre denominata Alphabet, Inc. Ciò che è probabile che accada è che Facebook sarà sotto una società madre insieme ad altri marchi come Instagram, Oculus e WhatsApp.

Facebook rilascerà nuovi dettagli il 28 ottobre

È interessante notare che una volta Zuckerberg ha menzionato il passaggio dall’essere una ‘società di social media ad essere una società del metaverso’. Potrebbe anche avere qualcosa a che fare con i miglioramenti nella realtà aumentata e nella realtà virtuale.

Il nuovo nome della società di Facebook è ancora sconosciuto. Immaginiamo che questa tecnologia di nuova generazione, nota anche come ‘metaverso’, riunirà una serie di prodotti, reti e tecnologie. Le possibilità sono infinite con Internet.

In un’intervista con The Verge, Zuckerberg ha affermato che questo metaverso ‘sarà un grande obiettivo e penso che questa sarà una parte importante del prossimo capitolo per il modo in cui Internet si evolverà dopo l’Internet mobile’. Questo sforzo sarà sicuramente un grande capitolo per l’azienda. Prima della fine di questo mese, sapremo per certo cosa ha combinato Zuckerberg nell’ultimo anno.