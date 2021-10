Il volantino proposto da Coop e Ipercoop garantisce ai consumatori un risparmio veramente invidiabile, in questo modo tutti si ritrovano ad aver la possibilità di accedere a prezzi sempre più bassi e convenienti, i quali permettono di godere ugualmente di prodotti di alta qualità generale.

La campagna promozionale che andremo a raccontare nell’articolo, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere con Coop e Ipercoop, risulta essere accessibile solo ed esclusivamente sul sito aziendale, il quale prevede ad ogni modo la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, al superamento dei 19 euro di spesa (anche cumulativi di più prodotti).

Coop e Ipercoop: le offerte sono incredibili

Collegandosi al sito ufficiale di Coop e Ipercoop gli utenti potranno effettivamente acquistare buoni smartphone di fascia media, a prezzi che non vanno oltre i 400 euro, godendo ugualmente di discrete prestazioni generali. I modelli da non perdere assolutamente di vista sono Galaxy A21s, Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Mi 11 Lite, Alcatel 3X 2020, Apple iPhone 7, iPhone SE 2020 o anche Realme C21.

I riferimenti verso la fascia alta, o più costosa, della telefonia mobile sono ugualmente presenti, vanno ad esempio a toccare Galaxy S21, S21 Ultra 5G o anche S21+, sebbene nella maggior parte dei casi i prezzi non si discostino più di tanto dai listini del periodo, parliamo infatti di richieste pari a 879, 1329 e 1079 euro, sempre per modelli completamente sbrandizzati.

Tutte le offerte del volantino Coop e Ipercoop sono raccolte sul sito.