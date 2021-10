Spendere poco con Comet è decisamente più semplice del previsto, grazie alla presenza di un volantino che nasconde al proprio interno una buonissima dose di riduzioni di prezzo, e tantissimi sconti da far girare letteralmente la testa agli utenti in Italia.

La spesa è ridotta ai minimi termini praticamente ovunque, è bene ricordare, infatti, che gli acquisti non sono limitati ai negozi fisici (in questo caso senza limitazioni o vincoli regionali), sono effettuabili anche direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, il quale prevede la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui si spendessero più di 49 euro.

Comet: offerte e prezzi sempre più bassi

Con i Comet Days, attivi fino al 27 ottobre, gli utenti possono effettivamente mettere le mani su alcuni dei migliori smartphone in commercio, sia di fascia alta, che i più economici in vendita a meno di 400 euro.

Tra i modelli da non perdere troviamo chiaramente Oppo A74 a 219 euro, Oppo reno6 a 499 euro, Oppo Reno 4Z a 239 euro, Oppo A94 a 299 euro, Oppo Find X3 Lite a 379 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 289 euro, Redmi Note 10 Pro a 289 euro, Mi 11i a 499 euro, Xiaomi 11 Lite 5G a 399 euro, Redmi 9T a 149 euro, Realme Narzo a 199 euro o Realme GT Master Edition a 399 euro, solo per citarne alcuni.

Notevoli sono anche gli sconti legati ad alcuni top di gamma, come Motorola Edge 30 Pro a 699 euro, Xiaomi Mi 11T Pro a 699 euro, Xiaomi 11T a 549 euro, Oppo Reno6 Pro a 799 euro o Oppo Find X3 Neo a 649 euro.

Il volantino Comet lo potete sfogliare direttamente nelle pagine disponibili sul sito ufficiale.