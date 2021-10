L’evento riguardane la presentazione della gamma Pixel 6 di Google si è conclusa da poco, tuttavia è comunque ancora tempo di annunci per la società di Mountain View. Infatti, la suddetta ha rilasciato da pochissimo tempo Android 12 per tutti gli smartphone che sono compatibili. In base a ciò che riportano anche GSMArena e Wccftech, c’è una lista apposita di dispositivi che sono supportati in questa prima fase e pare che siano tutti i Pixel dal 3 a salire.

Android 12: i dispositivi dove verrà reso disponibile a breve

Nel tempo si andranno ad aggiungere all’update anche device di altri brand, come ad esempio Xiaomi, Realme, Oppo, OnePlus e Samsung. Dunque, detto più semplicemente, chi ha uno smartphone Google avrà ufficialmente la possibilità di scaricare la versione stabile di Android 12. Chiaramente, però, è possibile procedere via OTA, che sarebbe la procedura di aggiornamento, oppure manualmente mediante factory image.

Il rollout è partito anche in Italia e su questo non ci piove. Anche perché, a quanto pare, è arrivata anche una notifica sul nostro Pixel. L’update è stato rilasciato ufficialmente per i primi utenti dopo la pubblicazione del codice sorgente di Android 12, il quale a inizio ottobre 2021 aveva fatto sì che si creasse molta confusione negli utenti. Ora l’update pare che sia finalmente disponibile per tutti gli utenti.

Google ha quindi messo a disposizione la versione stabile del nuovo grande rilascio, dopo che sono stati annunciati Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Nel caso in cui volete saperne di più per quanto riguarda le novità introdotte da Google, è possibile riferirsi al blog ufficiale di Google.