Microsoft l’aveva promesso: a partire da martedì 19 ottobre si sono ufficialmente aperti i pre-ordini del nuovo mini frigo Xbox Series X. Questa è una riproduzione in miniatura del frigorifero utilizzato dall’azienda americana per andare a promuovere il lancio di Xbox Series X e inviato a grandi celebrità come Snopp Dogg.

Xbox Series X: il nuovo mini frigo di Microsoft è un pezzo unico

La prenotazione del nuovo mini frigo Xbox Series X può avvenire tramite GameStop al prezzo di 99,99 euro e la consegna è prevista durante il mese di dicembre, ossia durante le festività natalizie, compresi anche gli imprevisti. Di sicuro questa può essere un’ottima idea regalo per tantissimi appassionati del gaming che hanno intenzione di andare ad espandere la loro area gioco con un mini frigo dove andare ad inserire fino ad un massimo di dieci lattine e qualche snack per le lunghe sessioni di gioco.

Di colore completamente nero, il frigo va a riprendere quello che è il design di Xbox Series X ed ha una luce LED verde all’apertura. Il prodotto è stato fatto in scala 1:1 ed è impreziosito da vari dettagli estetici che vanno subito a richiamare alla mente Xbox Series X. Un prodotto che risulta essere unico e che ha già suscitato grande interesse tra tutti i consumatori.

Come accade di frequente in questi casi per prodotti così particolari, la disponibilità è praticamente limitata. Quindi, nel caso in cui siete interessati ad acquistare un pezzo del genere vi conviene farlo subito prima che vada sold out. Per quanto riguarda le nuove scorte, sarà necessario aspettare il 2022, come detto anche da Microsoft.