Windows 11 richiede l’esecuzione di un chip TPM che limita la compatibilità del software con i PC meno recenti e ne impedisce l’esecuzione tramite Boot Camp sui Mac Intel. Non è disponibile infatti la funzione Boot Camp sui Mac e la versione basata su ARM di Windows 11 non è supportata in modo nativo.

Introducendo il supporto predefinito per vTPM, Parallels offre la compatibilità automatica di Windows 11 con i Mac Intel e i Mac Apple Silicon, a condizione che i proprietari di questi ultimi utilizzino la build Insider Preview di Windows 11 per macchine ARM.

“Sapendo che Parallels Desktop svolge un ruolo fondamentale nel consentire agli utenti di eseguire le ultime versioni di Windows sul proprio dispositivo Mac preferito, abbiamo sviluppato una soluzione semplice per aiutare tutti gli utenti ad eseguire l’aggiornamento a Windows 11 con l’abilitazione di vTPM per impostazione predefinita su tutti dispositivi Mac“, ha affermato Elena Koryakina, Vice President of Engineering di Parallels.

C’è stata una continua incertezza sulla fattibilità dell’esecuzione di Windows 11 su Mac “Apple Silicon” tramite software di virtualizzazione, in particolare alla luce dei commenti di Microsoft che suggeriscono che la virtualizzazione non è uno scenario supportato per il suo ultimo sistema operativo, così come il successivo rilascio di Insider Builds che rompono la virtualizzazione.

Ci sono ancora requisiti specifici di cui essere a conoscenza quando si esegue Windows 11 su entrambi i computer Apple ‌M1‌ e Mac basati su Intel, che Parallels ha dettagliato in un post sul blog, ma questo ultimo aggiornamento dovrebbe alleviare le preoccupazioni di alcuni utenti Parallels.

Ecco le altre funzionalita’ sbloccate

Oltre al supporto vTPM automatico, la versione 17.1 consente agli utenti di installare Parallels Tools in una VM ‌macOS Monterey‌ su Apple ‌M1‌ Mac e utilizzare la funzione integrata Copia e Incolla tra la VM e il macOS principale. Anche la dimensione predefinita del disco della macchina virtuale è stata aumentata da 32 GB a 64 GB.

Questa versione di Parallels migliora anche la grafica per diversi giochi Windows inclusi, ma non solo: sono compresi anche World of Warcraft, Age of Empires 2 Definitive Edition, Tomb Raider 3, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Mount & Blade II: Bannerlord.

Infine, è stato aggiunto il supporto per VirGL nella GPU Virtio, che consente l’accelerazione 3D Linux pronta all’uso su tutti i computer Mac supportati, offre miglioramenti delle prestazioni visive e l’uso del protocollo Wayland nelle macchine virtuali Linux. La grafica VirGL 3D può essere utilizzata dalle moderne VM Linux anche senza l’installazione di Parallels Tools, ma Parallels consiglia comunque agli utenti di installare Parallels Tools.

Quanto costa Parallels

Parallels Desktop 17 è passato interamente ad un modello economico ad abbonamento, il che significa che l’edizione standard costa 79,99 all’anno, mentre le edizioni Pro e Business sono disponibili per 99,99 all’anno. Gli utenti che hanno acquistato una licenza a vita per una versione precedente di Parallels Desktop possono eseguire l’aggiornamento a Parallels Desktop 17 per 49,99. Una versione di prova gratuita è disponibile per il download dal sito web di Parallels.