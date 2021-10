I gruppi WhatsApp con nomi e reputazioni discutibili hanno i giorni contati, l’app di messaggistica può eliminare queste chat dal tuo telefono.

Secondo WABetaInfo, l’app cancellerà i gruppi di chat con nomi e rappresentazioni illegali. Se l’app non rintraccia questi gruppi sospetti, le persone possono anche segnalarli a WhatsApp per la rimozione.

“WhatsApp può terminare automaticamente i gruppi quando vengono segnalati più volte da utenti diversi o il gruppo ha informazioni sospette come nomi e descrizioni di gruppi illegali: in questo caso, il gruppo può essere chiuso automaticamente o manualmente“, ha affermato il punto vendita.

Quindi, come significa effettivamente se un gruppo è stato chiuso? I membri del gruppo semplicemente non saranno in grado di inviare, leggere e ricevere messaggi sul gruppo. I partecipanti smetteranno anche di vedere l’elenco dei membri del gruppo.

L’app rispetta la privacy degli utenti non vedendo i messaggi, quindi per catturare i gruppi illegali, utilizzerà la tecnologia di apprendimento per tenere traccia dei gruppi segnalati dagli utenti.

Ecco cosa potra’ fare l’applicazione da sola

L’app sarà anche in grado di ripristinare i gruppi che sono stati bloccati una volta che gli utenti li segnalano sul supporto dell’utente.

Gli amministratori del gruppo possono anche impostare l’autorizzazione per modificare l’immagine del profilo o la descrizione di un gruppo in “solo amministratore“. Ciò garantirà che nessun’altra persona non autorizzata cambierà il profilo del gruppo in un gruppo sospetto.

WhatsApp offre anche la possibilità di contattare l’assistenza clienti all’interno del gruppo terminato, in modo da poter inoltrare una richiesta per ripristinarlo. Tieni presente che l’app potrebbe vietare agli amministratori di gruppo di utilizzare il servizio.

“Cosa puoi fare per essere al sicuro? È importante fare attenzione a quali gruppi appartieni: se vedi un gruppo sospetto, dovresti segnalarlo e lasciarlo immediatamente“.