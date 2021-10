WhatsApp: così non risulterete online, arriva il trucco gratuito

Privacy e sicurezza sono alla base di tutto ciò che riguarda le applicazioni di messaggistica istantanea e non solo. Più particolarmente WhatsApp sembra essere quella più utilizzata, anche se diversi utenti nutrono ancora dubbi in merito all’effettiva sicurezza.

Stando a quanto riportato, ci sono stati dei cambiamenti proprio negli ultimi mesi, con novità interessanti che caratterizzano quindi l’applicazione più utilizzata del mondo. Durante gli scorsi anni qualcuno aveva deciso di passare alla concorrenza, scaricando l’applicazione perché non permetteva di fare alcune cose. Oggi la situazione cambia, ma non perché WhatsApp abbia aggiornato la piattaforma introducendo nuove funzioni, ma semplicemente perché esistono delle applicazioni di terze parti in grado di integrare funzionalità nascoste. Coloro che infatti spesso evitano di entrare in chat per non farsi vedere online o che magari non leggono i messaggi per non registrare l’ultimo accesso, potranno finalmente essere contenti.

WhatsApp: con questa nuova applicazione potrete leggere i messaggi esternamente e non risultare online

Molte voci hanno messo in mostra la nuova applicazione che integra WhatsApp e che salva tutti i furbetti che non vogliono farsi vedere online.

Stiamo parlando di Unseen, nuova piattaforma esterna a WhatsApp che consente però di avere a disposizione un metodo per evitare di registrare l’ultimo accesso o semplicemente di risultare disponibili in chat. Basterà semplicemente scaricare dal web l’applicazione, la quale attiva in background riuscirà ad intercettare tutti i messaggi per farli leggere all’utente fuori da WhatsApp. In questo modo potrete avere un quadro di tutto ciò che vi arriva senza però dover entrare per forza nell’applicazione ufficiale.