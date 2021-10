Vodafone: tre offerte di altissimo livello per gli ex clienti, si arriva a 100GB

L’obiettivo principale di Vodafone è quello di primeggiare, proprio come fatto negli ultimi anni. In tutta Europa il gestore non ha rivali, anche se ultimamente avrebbe perso qualche utente di troppo a causa delle offerte degli altri gestori.

Ora però si cambia registro, visto che Vodafone a scelto di optare per tre offerte provenienti dal passato per richiamare i vecchi clienti. Questi infatti avranno l’opportunità di rientrare ad un prezzo molto basso dopo essere stati contattati telefonicamente dagli operatori.

Vodafone: queste sono le migliori offerte in assoluto per tutti

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited