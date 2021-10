Il nuovo SottoPrezzo di Unieuro garantisce agli utenti la possibilità di risparmiare ingenti quantitativi di denaro, senza mai dover rinunciare alla qualità del (o dei) prodotti che sceglieranno di acquistare, recandosi personalmente in negozio o tramite il sito ufficiale.

Il volantino spinge i clienti ad effettuare l’ordine dal divano di casa propria, data la presenza della solita spedizione gratuita presso il domicilio, per ogni spesa del valore superiore ai 49 euro. In parallelo, ad ogni modo, è importante ricordare che è previsto anche il Tasso Zero, per ogni ordine del valore effettivamente superiore ai 199 euro di spesa.

Unieuro: offerte e prezzi sempre più bassi per tutti

Occasioni a non finire attendono gli utenti direttamente da Unieuro, sopratutto nel caso in cui si fosse particolarmente interessati al mondo Samsung, un focus importante è stato compiuto dall’azienda sui suddetti prodotti, garantendo un risparmio notevole. I modelli coinvolti nella campagna sono precisamente Galaxy S21, al prezzo di 699 euro, passando per i più costosi Galaxy S21+, il cui prezzo si aggira attorno ai 799 euro, oppure Galaxy Z Flip3, acquistabile a 1149 euro.

Sempre restando nella fascia alta della telefonia mobile, e nel caso in cui si voglia risparmiare leggermente sull’acquisto di un nuovo prodotto, il consiglio è di puntare direttamente verso Oppo Find X3 Neo, un buonissimo modello dalle prestazioni elevate, e dal prezzo che non supera i 600 euro.

I dettagli, e tutte le altre offerte, sono raccolti sul sito di Unieuro.