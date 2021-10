Le occasioni attivate quest’oggi da Trony sono da far girare letteralmente la testa, integrano tantissimi prezzi molto più bassi del normale, e garantiscono ai consumatori un risparmio notevole su ogni acquisto che decideranno di effettuare.

La campagna promozionale promette comunque la possibilità di accedere alle riduzioni in ogni singolo negozio sul territorio nazionale, non sono previste limitazioni o vincoli regionali di alcun tipo. I clienti potranno anche optare per la rateizzazione senza interessi, definita comunemente Tasso Zero, ma solo nel momento in cui spenderanno più di 199 euro (e verrà approvata).

Trony: che offerte nel volantino

I prezzi attivati da Trony sono tutt’altro che elevati, anche nel momento in cui si volesse acquistare uno smartphone di fascia alta, quale potrebbe essere ad esempio Samsung Galaxy S21, in vendita a 699 euro, oppure il più costoso Apple iPhone 12 Pro, il cui prezzo corrisponde esattamente a 999 euro.

I prodotti più interessanti sono perlopiù legati ad una fascia intermedia della telefonia mobile, ovvero sono dispositivi da meno di 400 euro, che riescono ugualmente a garantire discrete prestazioni generali. Da acquistare subito sono infatti Galaxy S20 FE, Vivo Y21, Motorola Moto G20, Galaxy S20 FE, Oppo Find X3 Lite, Oppo A74 o Galaxy A12.

Tutti gli acquisti possono essere completati solo ed esclusivamente in negozio, non online sul sito, per prodotti commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e distribuiti completamente sbrandizzati, ovvero gli aggiornamenti sono rilasciati dai produttori, non dagli operatori telefonici.