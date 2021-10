Il volantino MediaWorld è assolutamente in grado di mettere in difficoltà Unieuro, grazie alla presenza al suo interno di numerose offerte speciali, di prezzi molto più bassi del normale, ed il giusto mix di riduzioni applicate sui migliori prodotti in circolazione.

Fruire della campagna non è assolutamente complicato, difatti i consumatori possono decidere di recarsi personalmente in negozio, oppure di affidarsi direttamente al sito ufficiale di MediaWorld, il quale prevede la spedizione gratuita, solo per ordini legati agli XDays, non per altro tipo di prodotti.

MediaWorld: queste offerte fanno paura

Grazie agli XDays, tutti gli utenti si ritrovano a poter acquistare smartphone di fascia alta, senza mai spendere troppo. Gli esempi sono portati da Apple iPhone 13, acquistabile a 939 euro, passando comunque anche per Galaxy S21 Ultra 5G, il cui prezzo non supera i 999 euro, oppure i modelli precedenti di Apple, quali sono iPhone 12 e iPhone 12 Pro, disponibili rispettivamente a 779 e 1099 euro.

Tutte le altre offerte si abbassano sotto i 500 euro di spesa complessivi, e vanno a toccare modelli del calibro di Oppo A94, Galaxy A22, Oppo Find X3 Lite, Apple iPhone XR, Oppo A74, Xiaomi Mi 11i, Vivo Y21s o anche TCL 20L. Se volete conoscere da vicino il volantino discusso nell’articolo, dovete premere questo link. Ricordate, ad ogni modo, che i prodotti sono tutti no brand (salvo indicazione differente), e prevedono la garanzia di 24 mesi, esercitabile solo per difetti di fabbrica.