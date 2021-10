In queste settimane, se possibile, si è assistito ad una vera e propria moltiplicazione dei tentativi di truffa a danno dei correntisti delle principali banche italiane. I messaggi di phishing che cercano di trarre in inganno gli italiani sono sempre più frequenti e tra questi una nutrita parte interessano i correntisti di Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo, ancora messaggi fasulli e truffe per i clienti

Come segnalato direttamente da alcuni clienti di Intesa Sanpaolo, le mail o in linea generale i messaggi fasulli rappresentano una minaccia da non sottovalutare. Queste comunicazioni, che talvolta sono inviate al pubblico anche attraverso WhatsApp, spingono i lettori ad un alto livello di potenziale allarme, grazie ad oggetti in cui si paventa la chiusura del conto corrente o la fatturazione di una serie di spese su carta di debito e di credito.

Se i contenuti di queste comunicazioni sono fasulli, le truffe sono veritiere. I malintenzionati infatti invitano i lettori a cliccare su link in allegato ai relativi messaggi. Attraverso questi link l’obiettivo principale è quello di accedere alle informazioni riservate.

In alternativa, sempre utilizzando l’esca di mail e SMS fake, i cybercriminali potrebbero anche attivare servizi a pagamento su smartphone delle vittime. Molti abbonati di TIM, Vodafone e WindTre proprio a causa di tali evenienze hanno perso in passato ingenti quantità di credito residuo.

I clienti di Intesa Sanpaolo devono poi tutelare anche i loro risparmi. Attraverso la condivisione automatica di informazioni riservate i malintenzionati potrebbero anche entrare in possesso dei dati home banking delle vittime con il relativo e conseguente pericolo per i fondi su conto corrente.