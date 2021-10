Iliad si conferma, mese dopo mese, l’operatore telefonico con la maggiore crescita in termini di clienti. Da quando infatti è sbarcata in Italia la compagnia francese a continuamente sottratto utenti alle compagnie rivali; i motivi dietro questa crescita sono da ricercare soprattutto nella loro politica sui costi e sulla trasparenza. Il grande valore aggiunto che sta spingendo sempre più persone a cambiare operatore in favore di Iliad infatti sono i costi molto contenuti in relazione alle offerte.

Per dare una misura della crescita di Iliad bassi pensare che nel 2021 l’operatore telefonico francese ha quasi raggiunto quota 8 milioni di utenti. Ma quali sono le offerte che hanno attirato l’attenzione degli utenti? Sicuramente le classiche promozioni Giga 40 e Giga 80 sono molto allentati, ma una più di tutti ha fatto impazzire gli utenti.

Iliad: 120 Giga a soli 9,99 euro

La promozione Giga 120 è davvero il fiore all’occhiello del catalogo Iliad. L’offerta comprende infatti minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri italiani sia fissi che mobili; inoltre, come si può facilmente intuire dal nome, i Giga a disposizione degli utenti sono ben 120 al mese.

Se questo non bastasse va sottolineato come sia disponibile anche la connessione 5G qualora la zona si coperta dal segnale. La promozione comprende anche i classici servizi come l’hotspot, la segreteria telefonica oltre che la possibilità di effettuare la portabilità del proprio numero in modo del tutto gratuito. Il costo della promozione è di 9,99 euro al mese; a questi vanno però aggiunti anche 9,99 euro come contributo una tantum per l’acquisto della scheda SIM.