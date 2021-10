Fifa 22 è il nuovo titolo di calcio di casa EA, rilasciato poche settimane fa per tutte le console. I giocatori però, sempre in cerca di bug per agevolarsi la vittoria, ne hanno scoperto uno nuovo veramente fastidioso. Vediamo di cosa si tratta.

Fifa 22: ecco il bug delle linee del campo

Dopo aver scoperto i bug riguardanti i tiri a giro o il no loss glitch, alcuni utenti hanno segnalato un nuovo bug. Questo riguarda le linee del campo, che se personalizzate, possono essere rese invisibili, così da complicare la vita al proprio avversario.

Settando le linee sul colore verde, infatti, queste diventano molto difficili da vedere. Questo metterà in difficoltà l’avversario, il quale molto spesso finirà per portare il pallone fuori dal campo. Dopo le varie segnalazioni ricevuti, EA si è subito messa all’opera per trovare una soluzione al problema e risolverlo.