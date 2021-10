L’operatore virtuale Feder Mobile ha comunicato proprio ieri, 19 ottobre 2021, la nuova offerta denominata Spin 50 a meno di 6 euro al mese. Questa offerta, salvo cambiamenti nei prossimi giorni, sarà attivabile fino alla fine del mese di novembre 2021.

Vi ricordo che l’operatore in questione si appoggia alla rete di Vodafone Italia ed è di proprietà di Claudio e Davide Barbagallo. Scopriamo ora il bundle completo dell’offerta.

Feder Mobile lancia la Spin 50

L’offerta pin 50 prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile al prezzo di 5.99 euro al mese. L’operatore Feder Mobile viaggia ad una velocità di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. L’offerta mobile Spin 50 si rinnova automaticamente nello stesso giorno in cui è stata attivata, se il credito residuo della SIM risulta sufficiente.

Il nuovo utente dovrà affrontare una spesa iniziale di 28.90 euro in promozione, invece di 30.90 euro. Questa include anche il costo di attivazione, il costo della nuova SIM ed il primo mese anticipato. Gli utenti che possono attivarla sono i nuovi, che decidono di attivare un nuovo numero o richiedono contestualmente la portabilità del proprio numero di telefono mobile.

Vi ricordo il piano base di Feder, ovvero chiamate tariffate a 18 centesimi al minuto verso Feder Mobile e a 25 centesimi di euro al minuto verso altri operatori. Anche gli SMS sarebbero tariffati a 25 centesimi di euro al minuto e il traffico dati a 0,01 centesimi di euro per singolo Megabyte consumato. All’interno delle offerte Feder Mobile sono inclusi gratuitamente i servizi di reperibilità Avviso di Chiamata, Ti ho cercato e Segreteria Telefonica, che si possono attivare e disattivare in autonomia.