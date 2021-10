Le offerte del volantino Expert sono tra le migliori in circolazione, gli utenti sono veramente felici di poter approfittare di importantissime riduzioni di prezzo, garantendosi difatti l’accesso ad una lunga serie di prodotti di altissima qualità generale.

La spesa da Expert è ridotta ai minimi termini in ogni negozio sul territorio, come anche direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda, in tal modo i clienti potranno anche acquistare dal divano di casa propria, ricevendo la merce a domicilio, previo pagamento delle spese di spedizione (in genere non vanno oltre i 10 euro, una tantum). Coloro che poi vorranno rateizzare il pagamento, potranno affidarsi al Tasso Zero, a patto però che abbiano speso più di 199 euro.

Ricordatevi del canale Telegram di TecnoAndroid, troverete al suo interno ottimi codici sconto Amazon e tantissime offerte.

Expert: questi sono gli sconti più assurdi

La campagna promozionale riserva piacevolissime sorprese per gli utenti che vogliono acquistare uno smartphone relativamente economico, ma dalle prestazioni assolutamente elevate; stiamo parlando di Oppo Find X3 Neo, il modello ritenuto il compromesso tra qualità e prezzo, data la richiesta attuale di soli 599 euro per il suo acquisto definitivo.

Tornando verso fasce più ridotte, anche in termini qualitativi, non mancano anche prodotti del calibro di Galaxy A22, Oppo A94, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Wiko Power U10, Oppo Find X3 Lite, Galaxy S20 FE o Motorola E7 Power, tutti i loro prezzi non superano i 400 euro di spesa complessivi. Se volete approfittare e approfondire la conoscenza della campagna, dovete collegarvi al sito di Expert.