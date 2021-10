Euronics è letteralmente da sogno, con il nuovo volantino l’azienda riesce a lanciare una campagna promozionale piena di occasioni e di prezzi veramente molto bassi, anche applicati su prodotti dalla qualità decisamente superiore alle media stagionale.

La soluzione corrente, lo ricordiamo, è disponibile in esclusiva nei punti vendita di proprietà del socio Euronics SIEM, per acquisti effettuati entro e non oltre il 27 ottobre 2021, con scorte effettivamente non limitate, la disponibilità dovrebbe essere garantita sino alla data di scadenza della campagna stessa. E’ presente, se interessati, anche il Tasso Zero, con pagamento rateizzato tramite il conto corrente, solo al superamento dei 199 euro di spesa.

Euronics: le offerte con i migliori prezzi in circolazione

Tantissimi sono gli smartphone effettivamente racchiusi all’interno dell’ultimo volantino Euronics, gli utenti possono spaziare dai top di gamma, sino a scendere ai dispositivi più economici e comunque performanti. Partendo dall’alto incrociamo Apple iPhone 13, disponibile a 939 euro, passando per Galaxy S21+ a 949 euro, Xiaomi Mi 11T disponibile a 549 euro, oppure un buonissimo iPhone 12 Mini a 679 euro, per proseguire con i migliori Galaxy S21 Ultra, Z Flip3 e altri ancora.

Non mancano, come anticipato, buonissime occasioni legate alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, in questo caso gli utenti potranno fare affidamento su Xiaomi Mi 11 Lite, Oppo A53s, TCL 20SE, Oppo A54, Galaxy A52s, Vivo Y11s, Xiaomi Redmi Note 10S o Motorola E 4G, tutti con prezzi che oscillano da un minimo di 119 euro, fino ad un massimo di 469 euro.