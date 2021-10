Ultimo giorno di disponibilità dell’ottima campagna promozionale di Esselunga, rappresentante la perfetta soluzione per gli utenti che vogliono il massimo con il minimo sforzo, avendo la possibilità di effettuare gli acquisti praticamente ovunque in Italia.

Avete capito bene, la soluzione corrente non presenta limiti di alcun tipo, i consumatori possono godere della riduzione nel negozio più vicino alla propria residenza, a patto che abbiano ancora unità disponibili. E’ bene ricordare che tutte le offerte tech di Esselunga hanno scorte estremamente limitate, che purtroppo potrebbero terminare prima del previsto.

Esselunga: arrivano i migliori sconti del periodo

Il volantino esselunga in scadenza oggi, 20 ottobre 2021, pone la propria attenzione sul mondo dei videogame, proponendo agli utenti la possibilità di acquistare Fifa 22, il nuovo titolo di simulazione calcistica di Electronic Arts, pubblicato ufficialmente il 1 ottobre 2021, ad un prezzo complessivamente accettabile.

Tra le novità dell’ultima versione, troviamo prima di tutto una grafica ed un gameplay completamente rinnovati, affiancati da 17000 giocatori, 30 campionati e 300 squadre correttamente in licenza. La cifra finale richiesta per l’acquisto corrisponde esattamente a 49,99 euro, ma solo per la versione PS4.

E’ importante notare, infatti, che l’acquisto risulta essere limitato solo ed esclusivamente per gli utenti che possiedono una console Sony; al momento non è disponibile la release per Xbox (o per PC), non sappiamo se in un futuro Esselunga deciderà di venderle presso i propri store (anche se dubitiamo fortemente possa accadere).

I dettagli, ed il relativo approfondimento del volantino, sono raccolti sul sito del rivenditore.