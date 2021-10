In El Salvador gli abitanti si stanno facendo una scorpacciata di criptovalute. In pratica si acquistano più Bitcoin di quanti ne vendano. È sorprendente vedere come la popolazione, da una resistenza iniziale forse dovuta a poca informazione, ora si sia lanciata nel mondo delle crypto, addirittura depositando dollari e ritirando criptovalute dagli sportelli automatici disseminati su tutto il territorio del Paese. Scopriamo tutti i dettagli e i dati pubblicati dal presidente Nayib Bukele.

Nayib Bukele, presidente di El Salvador, qualche giorno fa ha pubblicato su Twitter i dati che rendono l’idea in merito al successo di Bitcoin. La criptovaluta sta riscontrando apprezzamento tra una buona fetta della popolazione.

2 new Chivo Facts:

1. People are inserting way more USD (to buy #BTC) than what they are withdrawing from the Chivo ATMs (any media outlet can independently confirm this by visiting the ATMs).

2. Today, we received 24,076 remittances, adding up to $3,069,761.05 (in one day).

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) October 16, 2021