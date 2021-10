A partire dal 13 ottobre 2021, alcuni clienti WindTre stanno ricevendo l’invito ad attivare Super Internet Home, l’offerta in tecnologia FWA dedicata esclusivamente alle aree non raggiunte dalla fibra.

Per promuovere questa offerta, infatti, WindTre ha deciso di avviare campagne SMS dedicate, ma in questo caso con il nuovo costo promozionale di 17,99 euro al mese.

Per abbonarsi a Super Internet Casa è necessario recarsi in uno dei punti vendita WindTre. Questi ultimi sono presenti solo nei comuni non raggiunti dalla fibra, nelle zone in cui l’offerta è disponibile.

La promo include un modem chiamato Super Internet Wi-Fi e una connessione internet 4G illimitata, con una velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Ricordiamo che l’offerta e’ dedicata solo ai clienti privati, e solo quelli che sono stati raggiunti dalle nuove campagne SMS.

Ecco il contenuto dell’SMS

Di seguito ecco riportato l’SMS ricevuto dai clienti che possono attivare questa nuova promo:

“SUPER INTERNET A CASA dove la Fibra non arriva! Gigabyte illimitati e velocità fino a 300 Mb al prezzo speciale di 17,99€/mese anziché 24,99€/mese. Attivazione 6,99 euro anziché 49,99 euro con offerta attiva per 24 mesi. Durata rata Wi-Fi 24 mesi. Sim costa 10 euro. Scopri l’offerta nei WINDTRE Store entro il 17/10.”

Come indicato nel messaggio, per attivare l’offerta è necessario recarsi in un punto vendita WindTre entro il 17 ottobre 2021. Inoltre, all’interno dell’SMS è presente un link che porta alla pagina dedicata all’offerta, sul sito ufficiale dell’operatore.

Per abbonarsi a Super Internet Casa è necessario l’acquisto di una nuova SIM ad un costo di 10 euro. Mentre l’attivazione è pari a 49,99 euro, ma se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi si può scegliere di pagare un costo anticipato di 6,99 euro.

I restanti 43 euro, in 24 rate da 1,80 euro mensili, verranno addebitati solo in caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi, con addebito delle rate mancanti. In fase di attivazione viene comunque offerta al cliente la possibilità di pagare l’intero importo in un’unica soluzione.