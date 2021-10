Il Ministero dello Sviluppo Economico, da qualche tempo, si sta impegnando per un’iniziativa molto importante. La suddetta prende il nome di “Piazza Italia WiFi” e consiste nell’espansione rapida di una nuova rete WiFi del tutto Gratis nei paesi italiani con un numero di abitanti al di sotto dei 10mila. Successivamente, i progetti del MiSE sono quelli di installare gli hotspot in tutto il Paese, essendo che si sta rivelando una risorsa davvero molto importante per tutti.

WiFi Gratis: i lavori continuano in tutta Italia

Allo stato attuale, c’è già una presenza molto fitta di abitanti che hanno l’occasione di connettersi alla rete internet. Ovviamente, l’accesso alla rete WiFi che mette al servizio il progetto del MiSE, come detto poc’anzi, sarà del tutto gratuita. Gli utenti avranno accesso alla rete WLAN tramite un’app dedicata, ma solamente in alcune parti specifiche della Regione in cui ci troviamo.

Allo stato attuale, gli hotspot disponibili sono in tutto 9.011, i Comuni che la stanno utilizzando sono 3.857 e gli utenti totali sono 458.083. L’ultimo paese dove sono stati installati gli hotspot è Sargo, ma entro fine anno il tutto verrà esteso. L’espansione della rete WiFi gratuita è avvenuta tramite l’azienda celebre Infratel, la quale ha cominciato con TIM un progetto nel gennaio del 2019.

Per quanto riguarda la pandemia da Covid, il progetto è stato provvidenziale. Questo perché molte strutture sanitarie hanno potuto utilizzare più di 5.000 hotspot gratis da marzo 2020. Quindi, il progetto del MiSE è in grande crescita e a breve potremo usufruire della linea WiFi gratis.