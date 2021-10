Chi non ha mai ricevuto quei fatidici messaggi con foto del buongiorno e della buonanotte. Diffusissimi tra gli over 50, intasano le chat di tutti i WhatsApp del mondo. Sono in molti a odiare questa pratica quasi inutile, visto che quel messaggio è stato mandato identico a quasi tutti i contatti. Per spaventare chi è solito inviarli, si sta diffondendo una chat che comunica la decisione di WhatsApp di bloccare tutti i messaggi immagine del buongiorno e della buonanotte. Sarà vero? Scopriamolo insieme.

WhatsApp: stop ai messaggi foto del buongiorno e della buonanotte

“Ti avviso che da domani niente immagini buongiorno e buonanotte su WhatsApp“. È questo il messaggio minatorio che si sta diffondendo tra le chat dell’app del Gruppo Facebook, spaventando chi è solito con questa pratica.

In sostanza, stando a quanto indicato nella comunicazione, WhatsApp avrebbe bloccato tutte le immagini che vengono inviate per augurare il buongiorno e la buonanotte. Solitamente caratterizzate da personaggi dei cartoni animati, animaletti simpatici o panorami mozzafiato, dovrebbero dimostrare che uno dei tuoi contatti ti sta pensando.

In realtà chi è solito inviarle spesso nemmeno sa a chi e a quanti contatti ha mandato quell’augurio. Odiato dalla maggior parte degli utenti, i messaggi del buongiorno e della buonanotte in formato immagine sono amati generalmente dagli over 50.

Non è strano che quest’ultima categoria sia in allarme dopo aver ricevuto quell’avviso su WhatsApp. Ad ogni modo possono dormire sonni tranquilli. Per la gioia di alcuni e la delusione di altri si tratta di un messaggio fake.

In altre parole è la classica “catena di Sant’Antonio” senza senso e senza scopo che si diffonde fra le chat di WhatsApp. Quindi l’unica cosa da fare è ignorarla e far finta che non sia mai arrivata.

