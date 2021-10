WhatsApp: fare la spia ora è semplice, trucco per scoprire il partner gratis

Trovare nuove soluzioni per quanto concerne le varie applicazioni che affollano i market dei vari sistemi operativi è ormai una sfida. Sono talmente tante le opzioni disponibili create da produttori di terze parti che risulta difficile sceglierne una.

In merito a WhatsApp sono state tantissime le applicazioni che sono riuscite a fare da spalla, proprio come quelle che consentivano di spiare. In passato gli utenti hanno avuto molta paura di rapportarsi alla piattaforma di messaggistica colorata di verde proprio per tale problematica. Lo spionaggio però oggi non esiste più, visto che tutti i sistemi che lo permettevano sono stati definitivamente debellati. Esistevano infatti delle applicazioni in grado di permettere tale pratica che oggi non funzionano più. Stando però le ultime notizie, sarebbe arrivata una nuova applicazione di terze parti che consentirebbe addirittura di conoscere il momento esatto in cui un utente entra o esce da WhatsApp.

WhatsApp: potete spiare il vostro partner ma solo per quanto riguarda i movimenti di entrata e di uscita

Le voci sono state verificate: esiste effettivamente è un’applicazione che consente al pubblico di spiare chiunque su WhatsApp. Il tutto passa attraverso la nuova applicazione di terze parti che prende il nome di Whats Tracker, la quale offrirà l’opportunità di tracciare ogni movimento.

L’applicazione vi permetterà di scegliere una o più persone inizialmente. Lasciando la piattaforma attiva in background, potrete ricevere durante la giornata una notifica ogni qualvolta l’utente che state monitorando sceglierà di entrare o di uscire da WhatsApp. Alla fine della giornata ecco poi anche un report completo.