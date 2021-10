I clienti Vodafone sono arrivati al limite. Segnalazioni mostrano che non ne possono più dopo l’ultima che ha combinato l’operatore. Cosa sarà successo ancora una volta? Scopriamolo insieme in questo articolo nel quale cercheremo di capire come superare e risolvere questi problemi così fastidiosi e incresciosi che stanno diventando sempre più frequenti. Ovviamente, sempre nel limite delle nostre possibilità. Ecco i dettagli.

Vodafone: dopo l’ennesimo down di rete i clienti non ne possono più

Non ne possono più i clienti! Dopo l’ennesimo down di rete dell’operatore telefonico Vodafone sono, come si suol dire, arrivati alla frutta. Non solo, ma questo problema ha trascinato con sé anche i clienti del suo operatore mobile virtuale, ho.Mobile.

Un blackout totale quello del 14 ottobre 2021 quando, per quasi tutta la giornata, i clienti Vodafone e ho.Mobile sono stati impossibilitati a navigare in internet e inviare o ricevere chiamate ed SMS. Un’infinità di segnalazioni hanno testimoniato il disagio.

Dopo il down di WhatsApp, Facebook e Instagram, le app di Mark Zuckerberg, è stata la volta di Vodafone che, negli ultimi mesi, non sta brillando per qualità nei servizi e trasparenza prezzi. Diciamo che questo down di rete è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Singolare è stata la risposta da parte dell’account ufficiale Twitter di Vodafone che, all’utente del tweet sopra riportato, ha risposto:

“Ciao, siamo a conoscenza della situazione che ci segnali. I tecnici sono già al lavoro per ripristinare il servizio. Spegni e riaccendi periodicamente il tuo smartphone per consentire il corretto collegamento quando il segnale sarà ripristinato. Grazie“.

Come affrontare al meglio una situazione di down di rete

Qualsiasi sia il tuo operatore telefonico, Vodafone, TIM, WindTre, Iliad o altri MVNO, la prima cosa da fare in caso tu non riesca più a fruire della connessione cellulare è non farsi prendere dal panico.

Sicuramente, se è un problema generalizzato, sul sito internet www.downdetector.it, troverai diverse segnalazioni da parte di altri utenti. Se la situazione è reale ti invitiamo a fare anche tu lo stesso indicando il servizio che sta subendo un down. In questo modo aiuterai altri utenti che si trovano nella tua stessa situazione.