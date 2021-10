Vodafone mantiene il passo degli altri operatori in Italia, Iliad in primis. Se il provider francese punta ancora sulle sue tariffe low cost per attirare i nuovi clienti (la Giga 120 ne è un esempio), Vodafone risponde di conseguenza. Nel mese di ottobre i clienti potranno accedere ad una serie di vantaggiose iniziative, con la Special 70 Giga in testa.

Vodafone, la promozione con 70 Giga e minuti no limits

La ricaricabile Special 70 Giga rappresenta una delle migliori offerte del momento. I clienti che scelgono questa promozione potranno ricevere chiamate senza limiti, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per la connessione di rete. Il costo che gli utenti dovranno sostenere per il rinnovo di questa ricaricabile è di 7,99 euro.

Gli utenti di Vodafone avranno un’ulteriore vantaggio a loro disposizione. Il provider inglese, infatti, a differenza dei mesi scorsi assicura ai nuovi abbonati costi bloccati nel primo semestre di abbonamento. Ciò significa che non ci potranno essere rimodulazioni sui costi della tariffa almeno nei primi sei mesi.

Le condizioni per l’attivazione della Special 70 Giga restano quelle standard. Gli utenti interessati dovranno impegnarsi nel pagamento di una quota extra dal valore di 10 euro per l’avvenuta attivazione della tariffa e per la contestuale ricezione della SIM.

Come per le altre ricaricabili dedicate ai nuovi clienti, questa promozione è disponibile solo in alcuni punti vendita selezionati del gestore. Sempre gli utenti di Vodafone dovranno impegnarsi anche alla portabilità del numero da rete TIM, WindTre ed Iliad. Quest’operazione può portare ad un’attesa sino a massimo tre giorni lavorativi.