Fino al 24 ottobre, Unieuro ha attivato il volantino denominato SottoPrezzo, al cui interno gli utenti possono effettivamente scovare buone occasioni per risparmiare sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, tra cui troviamo anche gli smartphone di ultima generazione.

Il risparmio è garantito in ogni negozio dislocato sul territorio nazionale, in questo modo i clienti possono recarsi presso il punto vendita più vicino alla propria residenza, senza dover rinunciare alla qualità generale; in caso contrario è sempre possibile affidarsi al sito ufficiale, il quale prevede inoltre la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro.

Unieuro: queste sono le offerte da non perdere

Gli smartphone in promozione da Unieuro toccano i principali modelli attualmente disponibili sul mercato, a partire dal più richiesto, il Samsung Galaxy S21 5G, il cui prezzo si aggira comunque attorno ai 699 euro, per la sola variante da 128GB completamente sbrandizzato.

Nel caso in cui, invece, l’attenzione fosse principalmente rivolta alla fascia più bassa dello stesso settore, segnaliamo la presenza di modelli del calibro di Redmi Note 9 Pro a 229 euro, Vivo Y21s a 199 euro, Redmi 9C a 119 euro, Redmi 9T a 189 euro, Motorola E 6i a 199 euro, Oppo A94 a 299 euro, Oppo A74 a 219 euro, Oppo A15 a 129 euro, Huawei Nova 8i a 349 euro, Realme C21 a 129 euro e altri ancora.

Le occasioni sono davvero moltissime, ed altrettanto disparate tra di loro; per conoscerle da vicino, ricordatevi di aprire il seguente link.