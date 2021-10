A partire da ieri 18 ottobre 2021, fino al prossimo 31 ottobre, l’operatore Tim ha avviato una nuova campagna SMS rivolta ad alcuni già clienti ricaricabili per proporre loro l’attivazione di un’offerta.

L’offerta in questione è la xTE Unlimited L a 18.99 euro al mese. L’operatore ha inoltre prorogato fino alla fine del mese la promozione che permette di abilitare il 5G per chi attiva le offerte xTE. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim xTE Unlimited L a 18.99 euro al mese

L’offerta xTe Unlimited L promo 5G prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, Giga illimitati di traffico internet mobile nazionale in 5G con velocità fino a 2 Gbps in download e in 4.5G con velocità fino a 700 Mbps in download a 18,99 euro al mese. Questo tipo di offerte non sono attivabili da tutti e possono solamente essere proposte tramite SMS o all’interno dell’area personale dell’app MyTim.

Ecco un esempio di SMS di invito: “Scegli xTe Unlimited L e hai minuti, SMS e giga illimitati a 18,99 euro al mese senza costi di attivazione! E se aderisci entro il 31/10, hai anche l’abilitazione gratuita alla navigazione 5G. Per attivare, verificare la copertura e gli apparati abilitati al 5G e leggere tutte le info e condizioni, anche sui contenuti utilizzabili in UE, vai su on.tim.it/unlimited-l, in un negozio TIM o nella sezione Offerte per te dell’app MyTIM“.

Le offerte TIM “tutto illimitato” presumono un uso non conforme a buona fede in caso di superamento di 18000 minuti e 18000 SMS mensili, o di 600 Giga di traffico dati al mese. Non ci sono costi di attivazione. Il cliente TIM paga in anticipato il primo mese e l’offerta si rinnova ogni mese a tempo indeterminato, salvo disdetta. Per scoprire tutte le offerte disponibili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.