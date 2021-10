TIM continua con le sue offerte di primo piano nel settore strategico della streaming tv. Il provider italiano vuole intercettare grandi platee di pubblico con le nuove promozioni che prevedono contenuti senza precedenti sia in ambito sportivo che in ambito di intrattenimento con film e serie tv.

TIM, c’è anche Netflix a costo zero nella nuova offerta streaming

In occasione di questo mese di Ottobre, TIM ha presentato a tutti i suoi clienti la nuova ed inedita offerta per lo streaming. Nel pacchetto, come servizio di primo livello, gli utenti potranno accedere a tutti i contenuti della piattaforma DAZN con la Serie A in esclusiva. Sempre l’offerta base di TIM prevede anche l’accesso al servizio TIMvision con una galleria composta da centinaia di titoli tra film e serie tv.

Restando in ambito sportivo, poi, sempre i clienti che attivano un piano streaming con TIM si garantiranno anche la visione della Champions League in virtù della partnership siglata dal gestore italiano con Mediaset. Infatti, in aggiunta all’accordo strategico con DAZN, il provider assicura ora agli abbonati anche la possibilità di accedere al portale Infinity+.

A completare la promozione di Ottobre c’è poi un’ulteriore sorpresa, ovvero Netflix. Nel pacchetto tutto incluso che il provider assicura a tutti gli abbonati oltre a Mediaset, Netflix e TIMvision ci saranno anche film e serie tv di Netflix. Il prezzo previsto per l’offerta è di 29,99 euro.

La promozione sarà disponibile a tempo limitato. Per i nuovi abbonati, inoltre, anche il TIMvision Box sarà offerto senza costi aggiuntivi.