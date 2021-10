Stando ad alcune indiscrezioni sembra che sia già in programma il videogioco ufficiale di Squid Game, la nuova serie TV Netflix di successo. In pochi giorni questo titolo è entrato nella Top Ten di ben 90 Paesi in tutto il mondo, nonostante il suo contenuto sia solo in lingua originale. Scopriamo insieme le dichiarazioni che stanno portando tutti a pensare che a breve uscirà il videogame ispirato alla trama di questa singolare serie TV.

Squid Game: i produttori stanno pensando al videogioco

Ebbene sì, anche se le dichiarazioni non sono ufficiali e lasciano margine al ripensamento, pare proprio che i produttori di Squid Game stiano pensando a un videogioco di questa serie TV Netflix.

L’idea è quella di creare un contenuto che permetta all’utente di immergersi in questa trama così singolare e, a tratti, anche molto violenta. Una sorta di immedesimazione nei panni di chi, disperato perché pieno di debiti, è disposto a tutto per guadagnare parecchi soldi. E nel caso di Squid Game, in gioco c’è la vita perché chi perde viene letteralmente ucciso.

Sarà questa la trama avvincente del videogame pensato per tutti i fan di questa serie TV? Ancora non si hanno notizie in merito, certo è che i produttori sembrano andare in questa direzione. A pronunciarsi un po’ di più sulla situazione è Minyoung Kim, vice presidente Netflix Divisione Asiatica. In occasione di un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter ha dichiarato:

“Abbiamo ricevuto un volume travolgente di richieste con l’obiettivo di ampliare il marchio Squid Game. Il ruolo del mio team è quello di esaminare davvero tutte queste opportunità, per creare una tabella di marcia concreta. Stiamo esaminando diverse aree, dai videogiochi ai prodotti di consumo e altro, per capire davvero cosa possiamo portare al nostro pubblico e aumentare la loro fidelizzazione alla serie, rimanendo fedeli al mondo che il nostro creatore ha costruito“.

Chissà quale sarà il risultato del un videogioco di Squid Game, questa serie TV sudcoreana in lingua originale che sta appassionando gli utenti di tutto il mondo.