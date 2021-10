Questi ultimi mesi hanno portato a grandi cambiamenti in casa Sky. Come oramai noto alla stragrande maggioranza degli italiani, la piattaforma satellitare questa stagione non potrà trasmettere tutte le partite della Serie A. I diritti in esclusiva per il massimo campionato sono infatti nelle mani di DAZN. L’assenza della Serie A ha portato ad importanti modifiche di Sky anche per il fronte commerciale.

Sky, i nuovi listini smart da non perdere per vecchi e nuovi clienti

L’obiettivo dei tecnici di Sky è ancora oggi quello di evitare una possibile fuga di clienti verso DAZN e verso altre piattaforme streaming, TIM in primis. Per convincere gli utenti a non abbandonare il servizio, sono stati anche previsti costi da ribasso.

Sky ha presentato sia ai nuovi che ai vecchi clienti il nuovo listino Smart. I prezzi mensili, con questo piano, sono ridotti come mai prima. Ad esempio, il pacchetto Calcio porterà ora ad una spesa mensile dal valore di 5 euro ogni trenta giorni.

Vantaggioso anche il pacchetto dedicato allo Sport. Le migliori esclusive come Formula 1, motomondiale, tennis, basket così come tutte le prossime tre edizioni della Champions League saranno disponibili ad un prezzo davvero unico. Per i clienti il costo mensile da pagare sarà di soli 16,90 euro.

I listini smart interessano anche altri ticket. In primo luogo, il pacchetto base dell’intrattenimento e delle serie tv ha una tariffa di 14,90 euro ogni trenta giorni. Per il Cinema, il prezzo scontato è di 10,90 euro al mese. Il decoder Sky Q è sempre incluso a costo zero.