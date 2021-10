Tra le tre varianti in arrivo, il Galaxy S22 Ultra è forse il modello molto atteso perché avrà le specifiche e le caratteristiche più elevate. Probabilmente sappiamo tutto sullo smartphone ma, ovviamente, dobbiamo ancora attendere una conferma ufficiale dalla società. Possiamo aspettarci maggiori dettagli in futuro ma, secondo le ultime indiscrezioni, la variante Ultra potrebbe avere ancora un design a goccia.

Samsung ha già la fotocamera sotto il display e ci aspettiamo che la tecnologia venga utilizzata sulla serie Galaxy S22 di prossima generazione. I concept render ci dicono che forse non succederà. C’è ancora la possibilità che la tecnologia venga implementata sul normale Galaxy S22 e sul Galaxy S22 Plus.

Galaxy S22 Ultra è il device più atteso di Samsung

Fino a quando Samsung non farà un annuncio ufficiale, ci aspettiamo che vengano presentate idee contrastanti. Si dice che questa volta Samsung utilizzerà un design a goccia d’acqua. Se è così, allora è qualcosa di simile al Galaxy A32, con le fotocamere che sporgono. Il sistema di fotocamere del Galaxy S22 Ultra sarà dotato di due teleobiettivi: zoom ottico 3x e 10x.

Il Galaxy S22 Ultra potrebbe non essere dotato di slot per schede microSD. Ciò significa non più espansione di memoria, ma i 128 GB di base dovrebbero essere sufficienti. Sembrerà più un Galaxy Note che un Galaxy S21 Ultra con il suo display curvo da 6,8 pollici, i bordi dello schermo minimi e l’ampio rapporto schermo-corpo. La fotocamera selfie potrebbe essere da 40 MP.

Per quanto riguarda il sistema di fotocamere principale, ci sarà un obiettivo grandangolare da 108 MP, un ultra grandangolare da 12 MP e due teleobiettivi da 12 MP con zoom ottico 3x e 10x più OIS e un obiettivo con messa a fuoco automatica laser con flash. Funzionerà su One UI 4 e Android 12. Sarà inoltre alimentato da Samsung Exynos 2200 con GPU AMD RDNA 2 o processore Qualcomm Snapdragon 895. La batteria sarà da 5000 mAh con ricarica rapida da 45 W.